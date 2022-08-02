Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
CI SPOSTIAMO ORA SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMAVITERBO IL SERVIZIO E’ ANCORA INTERROTTO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER UN INCENDIO
I VIGILI DEL FUOCO SONO OPERATIVI NELLE DIVERSE AREE DOVE PERSISTONO GLI INCENDI DA CIRCA DUE GIORNI, SI STIMA CHE LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO ALMENO SINO AL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI
ATTIVI BUS SOTITUTIVI
CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral