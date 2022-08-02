Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 12:30

di - 02 Agosto 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
    PERMANGONO LE CODE PER LAVORI SU VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE
    CI SPOSTIAMO ORA SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    LE ALTRE NOTIZIE
    IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ROMAVITERBO IL SERVIZIO E’ ANCORA INTERROTTO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER UN INCENDIO
    I VIGILI DEL FUOCO SONO OPERATIVI NELLE DIVERSE AREE DOVE PERSISTONO GLI INCENDI DA CIRCA DUE GIORNI, SI STIMA CHE LE OPERAZIONI PROSEGUIRANNO ALMENO SINO AL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI
    ATTIVI BUS SOTITUTIVI
    CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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