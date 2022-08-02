Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 AGOSTO 2022 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO TERRITORIO STRADALE. SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA VIA APPIA TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ, RICORDIAMO CHE IL 3 E IL 4 AGOSTO SONO ATTIVI I CANTIERI SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA. AL FINE DI AGEVOLARE LE OPERE RESTERÀ CHIUSO AL TRAFFICO LO SVINCOLO DI MAGLIANO SABINO IN ENTRATA DALLE ORE 6:00 DEL MATTINO.
SULLA VIA SALARIA PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO, CHIUSA AL TRAFFICO LA TRATTA DELLA GALLERIA S. ANTONIO IN DIREZIONE ROMA, DAL KM 77 E 456 AL KM 76 E 800 FINO AL 12 DI AGOSTO, IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00.
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA FERROVIA METROMARE (ROMA-LIDO) SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ NELLA TRATTA COLOMBO-ACILIA I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS CON FREQUENZA DI 15 MINUTI; ULTIME CORSE COMPLETE DA PORTA SAN PAOLO ALLE 20.15 E DA COLOMBO ALLE 21.00.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral