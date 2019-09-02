Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE.
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA – ROMA FIUMICINO.
TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
A CAUSA DEGLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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