Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09:15

2 SETTEMBRE 2019 ORE 08:20

TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE.

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

MOLTO TRAFFCATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA BIS, TROVIAMO INFATTI CODE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO ROMA.

CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

INFINE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

