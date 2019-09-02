Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA. STESSA SITUAZIONE IN ESTERNA, CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA.
SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA ROMA FIUMICINO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. SEGNALATI INOLTRE CANTIERI ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA, RACCOMANDIAMO PRUDENZA.
CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
INFINE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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