Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINA DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.
CODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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