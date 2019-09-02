Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SI STA PIAN PIANO NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA REGIONE.
ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINA DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.
SULL’AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO VERSO ROMA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA, E SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RESTA CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO SERVIZIO INTERROTTO SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, NELLA TRATTA URBANA, PER UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO NELLA STAZIONE TOR DI QUINTO.
TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL3 ROMA – BRACCIANO – VITERBO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI MONTE MARIO, RITARDI DI 25 MINUTI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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