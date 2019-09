Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER UN VEICOLO IN PANNE ALL’ALTEZZA DI MONTE PORZIO CATONE DIREZIONE ROMA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE, IN DIREZIONE ROMA, ALL’ALTEZZA DI VIA MARIO DE BERNARDI, SIAMO IN PROSSIMITA’ DELL’AEROPORTO.

RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINA DOVE TROVIAMO CODE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.

SULL’AURELIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MALAGROTTA VERSO ROMA.

RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO, NELLA TRATTA URBANA.

MENTRE E’ ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FL3 ROMA – BRACCIANO – VITERBO PER UN INCONVENIENTE TECNICO ALL’ALTEZZA DI MONTE MARIO, RITARDI DI 40 MINUTI.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral