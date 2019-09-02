Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA CAUSA MALTEMPO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASAL DEL MARMO E LA CASSIA BIS, MENTRE, IN ESTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA FRATTOCCHIE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIALE DEL LAGO DI TRAIANO;
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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