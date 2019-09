Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA;

PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE E, PIU’ AVANTI, NEI PRESSI DI PAVONA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE, PERMANGONO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIALE DEL LAGO DI TRAIANO;

RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral