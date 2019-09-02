Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SI STA IN CODA SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA SUD E L’INNESTO CON LA LAURENTINA IN DIREZIONE DI APRILIA;
PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI ANCORA, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PAVONA E, PIU’ A SUD, TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE;
SI PROCEDE POI A RILENTO SULL’ARDEATINA TRA SANTA PALOMBA E VIA DELLA CANCELLIERA;
INFINE, PERMANGONO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA TRINCEA DELLE FRASCHE E VIALE DEL LAGO DI TRAIANO;
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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