Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA LA CASSIA E LA FLAMINIA; SEMPRE IN INTERNA, CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
SULL’AUTOSTRADA A1 MILANO-NAPOLI, SI RALLENTA TRA LE USCITE PER ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA;
SEGNALIAMO RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI ANCORA, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI STA IN CODA SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA POMEZIA SUD E L’INNESTO CON LA LAURENTINA IN DIREZIONE DI APRILIA;
TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SPOSTIAMOCI SULLA NETTUNENSE DOVE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI PAVONA E, PIU’ A SUD, TRA MONTE GIOVE E CAMPOLEONE;
INFINE, PERMANGONO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA IL PONTE DI TOR BOACCIANA E VIALE DEL LAGO DI TRAIANO;
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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