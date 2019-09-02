Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA SUL QUADRANTE NORD ORIENTALE TRA LA CASSIA E LA A24; MENTRE, IN ESTERNA, CODE PER MALTEMPO TRA L’USCITA PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FORTI RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
PER CHI VIAGGIA SULLA CASSIA BIS TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO;
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA IN DIREZIONE DI APRILIA;
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA TRA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, PERMANGONO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA IL PONTE DI TOR BOACCIANA E VIALE DEL LAGO DI TRAIANO;
RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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