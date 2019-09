Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 2 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO, CAUSA MALTEMPO, SU GRAN PARTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA A24 E, AVANTI, TRA ARDEATINA E PONTINA; MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA L’USCITA PER LA VIA DEL MARE E LA A24;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA TIBURTINA CODE TRA SETTEVILLE E VIA DI TOR CERVARA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E L’ALLACCIO COL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI

INFINE, PERMANGONO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA IL PONTE DI TOR BOACCIANA E VIALE DEL LAGO DI TRAIANO;

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO A CHIUSA LA STAZIONE DI COLLI ALBANI CAUSA MALTEMPO;

MENTRE SULLA FL4 ROMA TERMINI-VELLETRI/FRASCATI/ALBANO CIRCOLAZIONE FERROVIARIA RALLENTATA PER GUASTI TECNICI TRA ROMA CASILINA E CIAMPINO. RITARDI FINO A 30 MINUTI.

RICORDIAMO CHE PER GLI ALLAGAMENTI CAUSATI DAL MALTEMPO RIMANE CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI TRA VIA APPIA E VIA DELLE GROTTE, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO.

ERA L'ULTIMO AGGIORNAMENTO, DA FEDERICO MONTI E' TUTTO

