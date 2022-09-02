Viabilità Roma Regione Lazio del 02-09-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 02 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
ALLERTA PER CHI PERCORRE LA VIA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE VERIFICATOSI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA CESANESE CHE CREA DISAGI ALLA VIABILITÀ.
SEGNALIAMO POI CODE SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI TRA L’ALLACCIAMENTO CON LA A24 E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE NAPOLI.
TRAFFICO INTENSO SULLA SR 509 FORCA D’ACERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER ATINA E BELMONTE CASTELLO NELLE DUE DIREZIONI.
SI RALLENTA SULLA SS 156 DEI MONTI LEPINI TRA VALLE FIORETTA E IL BIVIO PER LA CASAMARI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TRA VIA DEI CASTELLI ROMANI E SANTA PALOMBA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METROMARE IL SERVIZIO È REGOLARE SINO AL 18 SETTEMBRE ANCHE NELLE ORE SERALI. I LAVORI NELLA STAZIONE STELLA POLARE PROSEGUONO, INFATTI, SINO AL 16 SETTEMBRE E NON COMPORTANO MODIFICHE AL SERVIZIO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral