Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA PRENESTINA E L’APPIA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA E TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULL’AURELIA SI RALLENTA IN ENTRATA A ROMA DA MALAGROTTA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SI RALLENTA IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
MENTRE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA NOMENTANA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR LUPARA E COLLEPARDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral