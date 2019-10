Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA

IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA

SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO

CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA E TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULL’AURELIA SI RALLENTA IN ENTRATA A ROMA DA MALAGROTTA

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

SI RALLENTA IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE

MENTRE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA

PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE E’FORTEMENTE RALLENTATA PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI NEI PRESSI DI GALLESE

