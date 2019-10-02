Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E CASAL MONASTERO E CODE TRA CASILINA E APPIA
IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TORRE ANGELA E LA TIBURTINA
SEMPRE PER INCIDENTE CODE A TRATTI TRA OTTAVIA E LA VIA DEL MARE
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE PER DIFFICOLTA’ D’IMMISSIONE AL RACCORDO
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
E IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO
CODE ANCHE SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA E TRA SPINACETO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULL’AURELIA SI RALLENTA IN ENTRATA A ROMA DA MALAGROTTA
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SI RALLENTA IN VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
MENTRE IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA IN DIREZIONE ROMA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE E’FORTEMENTE RALLENTATA PER INDEBITA PRESENZA DI PERSONE SUI BINARI NEI PRESSI DI GALLESE
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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