Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 10:30

VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA PER INCIDENTE TRA LA TUSCOLANA E LA PONTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA ROMA-FIUMICINO CODE TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

PER IL TRASPORTO PUBBLICO L’ ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE E LA FL1 ROMA-ORTE- FIUMICINO AEROPORTO SONO IN GRADUALE RIPRESA

STESSA SITUAZIONE SULLA LINEA FL4 ROMA-ALBANO IN GRADUALE RIPRESA

INFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTA ALLERTA METEO CON PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral