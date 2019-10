Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,

SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA

CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA

SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI

SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

A LATINA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTA ALLERTA METEO CON PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA NEL CENTRO DI VITERBO, E RALLENTAMENTI SULLA UMBRO-LAZIALE TRA VITERBO E BOMARZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral