Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO,
SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA
CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
SULL’APPIA CODE NEI PRESSI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA TORRE GAIA E PANTANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A LATINA RALLENTAMENTI SULLA CIRCONVALLAZIONE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, PREVISTA ALLERTA METEO CON PRECIPITAZIONI A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE
E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA NEL CENTRO DI VITERBO, E RALLENTAMENTI SULLA UMBRO-LAZIALE TRA VITERBO E BOMARZO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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