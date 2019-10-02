Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO SUBITO DALL’A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO ABBIAMO CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. RACCOMANDIAMO DI GUIDARE CON PRUDENZA.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DIREZIONE RACCORDO.
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEROPORTO PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO NELLA STAZIONE SETTEBAGNI. RITARDI DI 60 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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