Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE PAVONA E CECCHINA
CI SPOSTIAMO NEL CENTRO ABITATO DI FROSINONE DOVE TROVIAMO CODE IN VIA DEI MONTI LEPINI, VIALE VERDI, VIA MARITTIMA E VIA CASILINA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA FL1 ORTE – ROMA – FIUMICINO AEROPORTO PER DANNI DOVUTI AL MALTEMPO NELLA STAZIONE SETTEBAGNI. RITARDI DI 60 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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