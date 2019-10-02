Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 17.35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SULLA FLAMINIA CODE PER INCIDENTE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA.
SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LAGHETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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