Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA.

SULLA FLAMINIA CODE A TRATTI TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA CASSIA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA IL RACCORDO E LAGHETTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRC9LAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE PER UN PROBLEMA TECNICO NEI PRESSI DI FIRENZE. RITARDI DI 15 MINUTI.

