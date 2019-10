Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 2 OTTOBRE2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN RITROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE.

QUALCHE PROBLEMA SULLA COLOMBO DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

INFINE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD QUESTA NOTTE, DALLE 21:00 ALLE 6:00, IN PROGRAMMA LAVORI A CURA DI AUTOSTRADE: PERTANTO TRA IL KM 1+250 E IL KM 0+100 RESTERANNO CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO E CENTRALE IN DIREZIONE DELL’A1 MILANO-NAPOLI; INOLTRE CHIUSA LA RAMPA DI IMMISSIONE SULLA STESSA A1 IN DIREZIONE FIRENZE.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral