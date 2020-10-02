Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE
SI RALLENTA INVECE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PALOMKBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA CASILINA IN AMBO I SENSI TRA FINOCCHIO ED IL RACCORDO ANULARE
SULL’APPIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEREOPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA E FINO A BURRASCA FORTE NEI QUADRANTI MERIDIONALI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE
INFINE PER LA VISITA DEL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO SONO SOPPRESSE LE FERMATE SU VIALE ROSSINI DEI TRAM 3 E 19
DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO
ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral