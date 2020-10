Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 2 OTTOBRE 2020 ORE 09.35 SIMONE PAZZAGLIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE

SI RALLENTA INVECE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA PALOMKBARESE ALL’ALTEZZA DI SANTA LUCIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E IL GRA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

DISAGI ANCHE PER CHI PERCORRE LA CASILINA IN AMBO I SENSI TRA FINOCCHIO ED IL RACCORDO ANULARE

SULL’APPIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’AEREOPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE ROMA

RICORDIAMO CHE DA OGGI E PER LE PROSSIME 36 ORE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO ALLERTA METEO GIALLA SI PREVEDONO VENTI DA FORTI A BURRASCA E FINO A BURRASCA FORTE NEI QUADRANTI MERIDIONALI CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE

INFINE PER LA VISITA DEL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO SONO SOPPRESSE LE FERMATE SU VIALE ROSSINI DEI TRAM 3 E 19

DA SIMONE PAZZAGLIA E ASTRAL INFOMOBILITA' PER IL MOMENTO E' TUTTO

