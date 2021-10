Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2021 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2021 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA

BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA

PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA

SULLA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA STATALE CASILINA RALLENTAMENTI TRA B ORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEL COMUNE DI ROMA, TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE LINEE S, NELLE GIORNATE DEL 2, 4 E 5 OTTOBRE.

IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE DA MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE.

TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E CANALI SOCIAL

Servizio fornito da Astral