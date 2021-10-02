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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2021 ore 13:30

di - 02 Ottobre 2021 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2021 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
    MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA
    PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
    SULLA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SULLA STATALE CASILINA RALLENTAMENTI TRA B ORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
    IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEL COMUNE DI ROMA, TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE LINEE S, NELLE GIORNATE DEL 2, 4 E 5 OTTOBRE.
    IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE DA MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE.
    TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E CANALI SOCIAL
    Servizio fornito da Astral

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