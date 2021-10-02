Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2021 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2021 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA
BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASILINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA
PERCORRENDO LA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE LATINA
SULLA VIA DEI LAGHI TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STATALE APPIA E VIA MURA DEI FRANCESI NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA STATALE CASILINA RALLENTAMENTI TRA B ORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEL COMUNE DI ROMA, TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLE LINEE S, NELLE GIORNATE DEL 2, 4 E 5 OTTOBRE.
IL SERVIZIO RIPRENDERA’ REGOLARMENTE DA MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE.
TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E CANALI SOCIAL
Servizio fornito da Astral