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Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2021 ore 15:30

di - 02 Ottobre 2021 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2021 ORE 15.20 TOMMASO RENZI
    BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    APRIMAO CON LA ROMA-FIUMMICINO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
    SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUANDO ANCHE ALL’ALTEZZA DI TOMBA DI NEORNE
    MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA DOVE TROVIAMO DELLA CODE ALL’ALTEZZA DI LABARO IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
    CODE ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLAMOLE, ENTRABE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DA TOMMASO RENZI ED ASTRL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PTOSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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