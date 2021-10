Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2021 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 02 OTTOBRE 2021 ORE 19.20 TOMMASO RENZI

BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DELLA SALA OPERATIVA DI ASTRAL INFO MOBILITÀ SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIMAO CON LA ROMA-FIUMMICINO DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

ANDIAMO PRORPIO SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO DEI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA MENTR IN INTERNA VI SONO DELLE CODE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER L’APPIA

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA TRA OLGIATA E LA STORA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA E PROSEGUANDO ANCHE ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NEORNE

MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA FLAMINIA DOVE TROVIAMO DELLA CODE NEI PRESSI DI LABARO IN DIREIZONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

CODE ANCHE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGHESIANA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLAMOLE, ENTRABE NEI DUE SENSI DI MARCIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO,

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FIRENZE-ROMA PER UN GUASTO TRA SETTEBAGNI E NUOVO SALARIO

DA TOMMASO RENZI ED ASTRL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PTOSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral