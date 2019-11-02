Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI
INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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