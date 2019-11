Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO

SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’A1 CODE PER INCIDENTE TRA CASTELNUOVO DI PORTO E SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA

PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA FL6 ROMA-CASSINO E’RALLENTATA PER UN PROBLEMA ALLA LINEA ELETTRICA A ZAGAROLO

INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.

