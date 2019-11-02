Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 13 .20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
PERMANE LA CHIUSURA DI VIA DELLA LONGARINA A GUIDONIA. PER UN PROBLEMA DI STABILITA’ DEL PONTE LA STRADA E’STATA CHIUSA DA GIOVEDI’ 31 OTTOBRE
RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DEI DEFUNTI SI CONSIGLIA MAGGIOR ATTENZIONE NEI PRESSI DEI CIMITERI, A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO IN PROSSIMITA’DEGLI STESSI
INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.
E PROPRIO A CASUA DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO LA CORSA VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 10 DEL 3 NOVEMBRE ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE 16.45 DEL 2 NOVEMBRE.
DA WILLIAMS TALARICO E’TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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