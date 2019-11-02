Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 16 .20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO
SULLA VIA NOMENTANA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA
CODE SULLA VIA DEI LAGHI TRA VIA MURA FRANCESI E IL BIVIO PER L’APPIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.
E PROPRIO A CASUA DEL PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO LA CORSA VELOCE PONZA-FORMIA DELLE ORE 10 DEL 3 NOVEMBRE ANTICIPERA’ LA PARTENZA ALLE 16.45 DEL 2 NOVEMBRE.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral