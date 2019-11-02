Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 17 .20 ALESSANDRO CECATI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD ANCHE PER INCIDENTE
SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA VETRALLA E CAPRANICA E PIU’ AVANTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
STESSA SITUAZIONE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E VILLANOVA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
CODE SULLA VIA NOMENTANA TRA COLLEVERDE E TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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