Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 18.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO DA NOMENTANA ALL’A24 ROMA TERAMO, MENTRE IN ESTERNA TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO PRIMA PORTA
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA VETRALLA E CAPRANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
TRAFFICO INTENSO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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