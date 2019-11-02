Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA SALARIA
SI RALLENTA ANCHE SULLA NOMENTANA NEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA. MENTANA E MONTEROTONDO
CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA VETRALLA E MONTEROSI NEI DUE SENSI DI MARCIA
STESSA SITUAZIONE SULLA BRACCIANENSE TRA BRACCIANO E COLLE SABAZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA
INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.
DA ALESSANDRO CECATI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral