Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2019 ORE 19.20 ALESSANDRO CECATI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA SALARIA

SI RALLENTA ANCHE SULLA NOMENTANA NEI CENTRI ABITATI DI TOR LUPARA. MENTANA E MONTEROTONDO

CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA VETRALLA E MONTEROSI NEI DUE SENSI DI MARCIA

STESSA SITUAZIONE SULLA BRACCIANENSE TRA BRACCIANO E COLLE SABAZIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA APPIA TRAFFICO INTENSO NEI CENTRI ABITATI DI ALBANO LAZIALE E GENZANO DI ROMA

INFINE DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI E’STATA DIRAMATA UN’ALLERTA METEO DI 12- 18 ORE CON CRITICITA’ CODICE GIALLO SU TUTTO IL LAZIO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO PER TEMPORALI.

DA ALESSANDRO CECATI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.

Servizio fornito da Astral