Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 02 NOVEMBRE 2020 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER TUSCOLANA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCORA RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA IN ENTRATA DISAGI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI;
SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO;
INFINE, PER CHI VIAGGIA SULLA TIBURTINA DISAGI NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VILLANOVA E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E IL GRA IN DIREZIONE ROMA;
RAMMENTIAMO CHE LA STRADA REGIONALE 627 DELLA VANDRA AL MOMENTO RESTA CHIUSA A CAUSA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL COMUNE DI PICINISCO.
CHIUDIAMO CON LA SITUAZIONE SANITARIA LEGATA AL COVID 19 INVITANDO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO. SONO ANCHE VIETATI TUTTI GLI SPOSTAMENTI TRA LA MEZZANOTTE E LE 5 DEL MATTINO. COMBATTIAMO IL COVID 19, AGIAMO RESPONSABILMENTE.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral