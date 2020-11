Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2020 ore 19:15

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE2020 ORE 19:05 SIMONE PAZZAGLIA

APRIAMO CON L’A24 TRATTO URBANO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E IL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO.

CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA LOCALITA’ FINOCCHIO E IL GRA IN AMBO I SENSI DI MARCIA

DISAGI ANCHE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E IL GRA IN DIREZIONE ROMA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

LA FL5 ROMA CIVITAVECCHIA PISA E’ RALLENTATA PER PROBLEMI SULLA LINEA, SI REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI

DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI

IL 5 E IL 6 NOVEMBRE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI ANAGNI-FIUGGI DELL’AUTOSTRADA A1 ROMA-NAPOLI IN DIREZIONE ROMA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DALLE ORE 24 ALLE ORE 5. INVITIAMO TUTTI I CITTADINI AD INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MANTENENDO IL DISTANZIAMENTO.

