Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2021 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2021 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI

BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON LA A1 ROMA NAPOLI, TRAFFICO RALLENTATO TRA ANAGNI E COLLEFERRO VERSO ROMA.

ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA TERAMO.

IN VIA APPIA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

SULLA COLOMBO, PER TRAFFICO INTENSO, SI PROCEDE INCOLONNATI TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA.

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO

A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO, INTERROTTE LE LINEE TRAM 3 E 19 NELLA TRATTA PORTA MAGGIORE – VALLE GIULIA/RISORGIMENTO; IL SERVIZIO È COMUNQUE GARANTITO DA BUS.

ED È TUTTO, A PIÙ TARDI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ

Servizio fornito da Astral