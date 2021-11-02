Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2021 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2021 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
NUOVI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO, INIZIAMO DALLA A1 DIRAMAZIONE ROMA-NORD, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTANO INCOLONNAMENTI TRA SETTEBAGNI E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE DI FIANO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E ROMA-TERAMO;
SULLA STESSA ROMA-TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, IN ENTRATA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE OPPOSTA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E IL RACCORDO VERSO QUEST’ULTIMO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral