Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2021 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 2 NOVEMBRE 2021 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA;

PERMANGONO RALLENTAMENTI SU ALCUNE ARTERIE IN USCITA DALLA CITTA’, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E VIA DUE PONTI, E SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA; SEMPRE VERSO OSTIA SEGNALIAMO INFINE RALLENTAMENTI SULLA VIA DEL MARE, A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A VITINIA.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SONO IN STRADA LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, IN COLLABORAZIONE CON ATAC E ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ. BUS ATTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 13 ALLE 16 E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10; PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI DI STUDENTI E LAVORATORI, RICORDIAMO INOLTRE CHE LA LINEA S15 PROLUNGA L’ORARIO DI SERVIZIO DALLE 13:00 ALLE 19:00.

