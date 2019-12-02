Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 2 DICEMBRE 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SULL’A1 FIRENZE ROMA è STATAO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTAGLIANO VERSO ROMA, TRAFFICO REGOLARE.
RIMOSSO L’INCIDENTE CHE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E PRIMA PORTA VERSO LA CAPITALE, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PROSEGUENDO PIU’ AVANTI CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI.
SULLA PONTINA, CODE PER INCIDENTE TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA NELLE DUE DIREZIONI. RESTANDO SULLA PONTINA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO DIREZIONE EUR.
ANDIAMO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E COLOMBO E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO TECNICO PRESSO CHIUSI, RITARDI DI 30 MINUTI.
RALLENTATA ANCHE LA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CEPRANO E CECCANO, RITARDI DI 20 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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