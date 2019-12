Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 2 DICEMBRE 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RISULTA PARTICOLARMENTE INTENSO IN QUESTE ORE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO.

SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA.

SULLA FLAMINIA TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO TECNICO PRESSO CHIUSI, RITARDI DI 30 MINUTI.

RALLENTATA ANCHE LA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CEPRANO E CECCANO, RITARDI DI 20 MINUTI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

