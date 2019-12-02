Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 2 DICEMBRE 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E PONTINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. NEL SENSO OPPOSTO CODE DA TOGLIATTI AL RACCORDO.
SULLA ROMA FIUMICINO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA IN ENTRATA.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE, PER UN GUASTO TECNICO PRESSO CHIUSI, RITARDI DI 30 MINUTI.
RALLENTATA ANCHE LA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CEPRANO E CECCANO, RITARDI DI 20 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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