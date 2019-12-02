Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 2 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN APERTURA IL RACCORDO, A CAUSA DI UN VEICOLO IN FIAMME IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO IN ESTERNA TRA TUSCOLANA E PRENSSTINA. RESTANDO IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA SALARIA E CASSIA BIS
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA ISACCO NEWTON A VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR.
RESTA INVARIATA LA SITUAZIONE SULLA FLAMINIA, IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, TOTRNATO REOGLARE IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-FIRENZE, IN DIREZIONE FIRENZE, RISOLTO IL GUASTO TECNICO PRESSO CHIUSI; MENTRE E’ ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CEPRANO E CECCANO, RITARDI DI 20 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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