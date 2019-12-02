Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 2 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SUL RACCORDO DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI, RESTA QUALCHE RALELNTAMENTO IN ESTERNA TRA CASILINA E PRENESTINA.
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CEPRANO E CECCANO, RITARDI DI 20 MINUTI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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