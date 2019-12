Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 2 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE RALLENTAMENTO IN VIA DEI CASTELLI ROMANI, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO NELLE DUE DIREZIONI.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA RALLENTATA LA CIRCOLAZIONE SULLA FL6 ROMA-CASSINO PER INCONVENIENTE TECNICO TRA CEPRANO E CECCANO, RITARDI DI 20 MINUTI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral