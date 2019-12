Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SU VIA CASSIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE ALL’ALTEZZA DI POGGIO DELL’ELLERA IN DIREZIONE DI VITERBO

SU VIA PONTINA CODE A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 20 MINUTI

ANCHE LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE E’ RALLENTATA IN DIREZIONER DI FIRENZE PERUN GUASTO NEI PRESSI DI ORTE. RITARDI FINOA 15 MINUTI

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E VIA SAN PAOLO ALTEZZA DI CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN CHIUSURA IL METEO:

PER LE PROSSIME ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral