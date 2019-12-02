Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INZIAMO CON IL RACCORDO,RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E FLAMINIA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA
ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE TRA TORGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
SU VIA CASSIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POGGIO DELL’ELLERA IN DIREZIONE DI VITERBO
CODE SU VIA PONTINA A CAUSA DI LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA VALLELATA TRA CASALAZZARA E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA
ANDIAMO SU VIA NETTUNENSE,
CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FRATTOCCHIE E VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI
DISAGI SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI TERME E SETTEVILLE NI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE CASALETTO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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