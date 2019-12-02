Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE A CAUSA DI INCIDENTE TRA COLOMBO E ARDEATINA E A SEGUIRE CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24
SUL TRATTO URBANO DELL’A24,TRAFFICO IN MIGLIORAMENTO,PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
SU VIA CASSIA PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POGGIO DELL’ELLERA IN DIREZIONE DI VITERBO
DISAGI SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI TERME E SETTECAMINI NEI DUE SENSI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,
LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE CASALETTO NELLE DUE DIREZIONI
PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO
PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA RESTA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE 4 SETTEVENE PALO TRA VIA DOGANALE E VIA SAN PAOLO ALTEZZA DI CERVETERI NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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