Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO,IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E A 24

SUL TRATTO URBANO DELL’A24,CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

DISAGI SU VIA TIBURTINA, TRA TIVOLI E SETTECAMINI NELLE DUE DIREZIONI

SITUAZIONE ANALOGA SU VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO NEI DUE SENSI

SU VIA PONTINA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIOEN EUR MENTRE NEL SENSO OPPOSTO CODE TRA CASTEL ROMANO E APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA ANCHE A CAUSA DI LAVORI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO,

LA LINEA TRAM 8 E’ INTERROTTA E SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE CASALETTO NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO

PERMANE RALLENTATA LA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA CEPRANO E CECCANO CAUSATO DAL MALTEMPO.

IN CHIUSURA IL METEO:

PER LE PROSSIME ORE, SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, ACCOMPAGNATE DA POSSIBILI FORTI RAFFICHE DI VENTO.

IN CASO DI MALTEMPO SI INVITA ALLA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA.

